В Казахстане прошел референдум по новой Конституции. Официальных результатов еще нет, но Токаев уже назвал ее принятой

В Казахстане 15 марта прошел республиканский референдум по проекту новой Конституции, подготовленному по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. Голосование завершилось вечером, участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Официальные результаты пока не объявлены.

По данным Центральной комиссии референдума, бюллетени получили более 9,1 млн граждан — около 73,2% избирателей. Самая высокая явка зафиксирована в Кызылординской области — 93,04%, а самая низкая — 33,43% — в Алматы, крупнейшем городе страны и бывшей столице Казахстана до 1997 года. В нынешней столице Астане явка составила 60,36%.

По данным exit poll Института евразийской интеграции, 86,7% участников референдума поддержали проект новой Конституции. Опрос проводился на выходе с 200 участков в 17 областях и трех крупнейших городах страны и охватил около 30 тысяч респондентов. Другой exit poll, проведенный частным фондом «Институт комплексных социальных исследований – Астана „Социс-А“», показал поддержку на уровне 87,4%. Официальные результаты голосования Центральная комиссия должна объявить в течение семи дней.

Токаев проголосовал в Астане на участке во Дворце школьников и после этого выступил на брифинге для журналистов. Он назвал голосование «судьбоносным днем для страны» и говорил о новой редакции Основного закона как о документе, который уже фактически принят:

«Новая Конституция утверждает территориальную целостность, независимость и суверенитет нашей страны. Конституция, принятая в 1995 году, сыграла свою роль. Наша страна жила по этому документу 35 лет, но время не стоит на месте. Настал момент принять новый Основной закон. Я также активно участвовал в его подготовке, лично предложил формулировки преамбулы Конституции и ряда других норм. Уверен, новый Основной закон будет служить на благо страны и ее будущего».

В тот же день проголосовал и бывший президент Нурсултан Назарбаев. На участке в театре «Астана опера» он не стал отвечать на вопросы журналистов, однако позднее на его официальном сайте появилось заявление, в котором он поддержал проведение референдума и выразил поддержку Токаеву.

В день голосования независимые наблюдатели и журналисты сообщали о препятствиях в работе. В Астане утром полиция задержала несколько журналистов, в том числе корреспондента «Азаттыка» Жолдаса Орисбая. Их отпустили без предъявления обвинений спустя несколько часов. Наблюдатели также заявляли о случаях удаления представителей общественных организаций с участков и ограничениях на съемку.

Идею новой Конституции Токаев представил в январе 2026 года на заседании Народного курултая. Он предложил радикально перестроить политическую систему страны: ликвидировать действующий двухпалатный парламент — Сенат и Мажилис — и заменить его однопалатным законодательным органом, который планируется назвать Курултаем.

Согласно проекту реформы, новый парламент будет состоять из 145 депутатов, избираемых на пять лет исключительно по партийным спискам. Одномандатные округа, возвращенные на выборах 2023 года, предлагается снова отменить. В Конституции также закрепляется должность вице-президента, который будет назначаться президентом с согласия парламента и сможет исполнять обязанности главы государства в случае его отставки или смерти.

Кроме того, предлагается создать новый консультативный орган — Народный совет (Халық Кеңесі), который может получить право законодательной инициативы. Его членов предполагается назначать президентом. Политологи, опрошенные The Insider, отмечали, что такие изменения могут усилить президентский контроль над политической системой и еще больше сузить возможности для политической конкуренции.

