Поставщик Росрезерва и спарринг-партнер Путина Шестаков охотится в Испании. Он до сих пор не находится под западными санкциями

Шестаков знаком с Путиным с конца 1960-х — оба занимались в ленинградском спортклубе «Турбостроитель» и выступали за сборную Ленинграда по дзюдо. Впоследствии они совместно написали две книги о дзюдо. Трижды избиравшийся в Госдуму Шестаков с 2009 года возглавляет Международную федерацию самбо. Его сын — крестник Путина — занимает пост заместителя министра сельского хозяйства и руководит Росрыболовством.

Несмотря на близость к Путину, Шестаков не находится под западными санкциями (хотя Украина ввела против него санкции в 2018 году как против одного из бывших депутатов Госдумы). По данным расследования «Проекта», аффилированные с его семьей компании входят в узкий круг структур, контролирующих поставки для Росрезерва — стратегического государственного запаса продовольствия и ресурсов. Дочь Шестакова Юлия Горшенина владеет контрольной долей в мясоперерабатывающем предприятии «Черепановский», которое поставляет тушенку в Росрезерв как минимум с 2012 года. Компания получает кредиты в банке «Россия» Юрия Ковальчука. Зять Шестакова до 2015 года владел компанией «ТД Красагромол», которая производит сливочное масло и также сотрудничает с Росрезервом.

По данным «Проекта», доступ к торгам Росрезерва есть только у структур, аффилированных с несколькими семьями из ближайшего окружения Путина, — помимо семьи Шестакова, в этот круг входят спарринг-партнер президента Аркадий Ротенберг, семьи бывшего генпрокурора Юрия Чайки, секретаря Совбеза Николая Патрушева и окружение главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Более мелкие игроки, по утверждению источников издания, могут работать с агентством лишь через посредников из этого круга.

Руководят Росрезервом также выходцы из ближайшего окружения Путина. Первым главой ведомства был Александр Григорьев, с которым Путин дружил с юности и вместе служил в КГБ. Нынешнего руководителя Дмитрия Гогина назначили при участии Ротенберга. Шестаков и Ротенберг пересекались еще на татами в «Турбостроителе» и сейчас оба входят в высший совет национального союза ветеранов дзюдо.

