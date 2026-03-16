Агентства «Ё-Инфлюенс», Surfluense и Influxx помогают привлекать подростков на сборку дронов «Шахед» в «Алабуге» — расследование T-invariant

Агентства по работе с блогерами «Ё-Инфлюенс», Surfluense и Influxx помогают привлекать подростков на сборку боевых дронов «Шахед» в особой экономической зоне «Алабуга». Они предлагали ютуберам и Telegram-каналам рекламные интеграции о колледже «Алабуга Политех», где подростки могут «учиться и работать одновременно», зарабатывая от 150 тысяч до 350 тысяч рублей в месяц. Стоимость одного рекламного размещения с 25-секундным роликом, по словам одного из блогеров, составляла от 250 тысяч до 1,5 млн рублей. Об этом говорится в расследовании издания T-invariant, изучившего рекламные материалы и технические задания для инфлюенсеров.



В распоряжении T-invariant оказался архив рекламной кампании объемом 6,49 ГБ под названием «Лодки АП» — так в «Алабуге» шифруют производство боевых дронов. В папке десятки видео, где студенты колледжа рассказывают о своей работе на «крупнейшем в мире заводе по производству беспилотников». На кадрах показывают огромные цеха с рядами характерных черных БПЛА.



В одной из рекламных инструкций, подготовленных агентством «Ё-Инфлюенс», блогерам предлагали избегать слов «дрон» и «беспилотник», а также «рабство», «рабский труд» и «детский труд». В списке «стоп-слов» также были «зона», «секта», «подвал» и «штрафотех». Кроме того, инфлюенсерам рекомендовали внимательно удалять подобные слова из комментариев под роликами.

При этом в новой кампании, начавшейся в конце февраля 2026 года, основной сюжет рекламы построен на том, что подростки работают именно на производстве беспилотников. В одном из роликов 16-летняя студентка говорит: «В следующем году я буду зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц. Я учусь в „Алабуга Политех“ и работаю на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников». В другом видео студент второго курса заявляет, что уже получает 150 тысяч рублей и «делает большое дело для страны». В ролике с третьекурсником его рассказ о зарплате в 350 тысяч рублей заканчивается фразой: «Что говорят родители? Мужик!»

Продвижение кампании ведется в том числе через Telegram-каналы с подростковой аудиторией — например, посвященные играм Minecraft, Roblox и Brawl Stars, а также более чем через 200 каналов другой тематики, включая паблики вроде «Я вяжу | Крючком» и «Будни соло-мамы». В техническом задании агентства Influxx блогерам предлагается размещать ролики о «направлении производства беспилотников» и при необходимости добавлять фразы вроде «ребята молодцы».

Как отмечает T-invariant, продвижением кампаний занимаются маркетологи и владельцы агентств, которые часто живут за пределами России. Основательница Influxx Кристина Осипова пишет в соцсетях, что «каждый день живет лучшую жизнь» и путешествует по миру. Основатель Surfluense Кирилл Дмитриев публикует фотографии из поездок за границу, а глава «Ё-Инфлюенс» Илья Крамник рассказывает о бизнес-клубах для молодежи и публикует снимки из офиса в «Москва-Сити».

The Insider выяснил, что по крайней мере некоторые из подростков на ранее опубликованных T-invariant роликах действительно учатся в «Алабуга Политехе» и приехали туда из разных регионов страны. Среди них есть выходцы из Нижнекамска, Набережных Челнов, из села в Бугульминском районе Татарстана и из Москвы.

ОЭЗ «Алабуга» и ее колледж находятся под западными санкциями. Ранее в СМИ сообщалось, что условия жизни подростков в учебном заведении напоминают «фашистские порядки», а среди учеников фиксировались случаи суицида.

В августе 2025 года сообщалось, что Россия расширила вербовку южноафриканских женщин для работы в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане на производстве «Шахедов».

По данным ООН, Россия активно использует ударные беспилотники «Шахед» в атаках по украинским городам. В докладе организации отмечается, что за годы войны сотни мирных жителей погибли и тысячи получили ранения в результате ударов этих дронов и падения их обломков.

