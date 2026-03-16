Число банкоматов в России сократилось до минимума за последние 16 лет

Количество банкоматов в России на 1 января составило 138 тысяч — таким образом, за прошлый год число устройств сократилось на 5,9 тысячи, следует из данных Центробанка. Как отмечает РИА «Новости», это минимальный показатель с 2010 года, когда в стране насчитывалось 139 тысяч банкоматов.

В 2024 году число банкоматов в России уменьшилось на 7 тысяч устройств, а годом ранее — на 29 тысяч. Максимальное количество банкоматов насчитывалось в стране в 2014 году, когда их было 235,5 тысячи штук.

Сокращение сети связано с развитием цифровых сервисов и возросшей популярностью безналичных платежей, а также с оптимизацией банковских расходов, отмечает РБК. Кроме того, за последний год операции с наличными усложнились из-за борьбы с мошенничеством.



1 апреля 2025 года был подписан Федеральный закон № 41-ФЗ, который меняет «правила безопасности при проведении банковских операций», в том числе позволяет накладывать ограничения на снятие наличных. Подозрения могут возникнуть, если деньги снимают «в непривычное время, необычной суммой, в незнакомом месте или нестандартным способом»; если за несколько часов до попытки снять деньги резко увеличилось количество телефонных разговоров или сообщений с новых номеров; если наличные снимают вскоре после получения кредита.

