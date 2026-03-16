В правительстве РФ поддержали идею депортировать иностранцев за «дискредитацию армии» и еще по 19 статьям КоАП

Правительство России поддерживает законопроект, который предлагает расширить список оснований для депортации иностранцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Кабмине. В этот список предлагается добавить нарушения по еще 20 статьям КоАП РФ, в том числе о «дискредитации ВС РФ», распространении экстремистских материалов и демонстрации нацистской символики.

Законопроект разработан МВД. «Проект планируется рассмотреть в понедельник на комиссии по законопроектной деятельности», — рассказал источник.

Законопроект предлагает вместо штрафа установить в качестве основного наказания выдворение за пределы России по следующим статьям КоАП:

ст. 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики),

ст. 20.5.1 (нарушение режима военного положения),

ст. 20.13 (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах),

ст. 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов),

ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации).

Документ также предусматривает выдворение иностранцев на следующих основаниях:

ст. 13.37 (распространение контента, содержащего публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм),

ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ),

ст. 20.3.4 (призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении РФ),

ст. 20.1 (мелкое хулиганство),

ст. 19.3 (неповиновение требованию сотрудников полиции или Росгвардии),

ст. 20.2 (нарушения при проведении митинга),

ст. 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, если они повлекли нарушение общественного порядка),

ст. 20.5 (нарушение требований режима чрезвычайного положения),

ст. 20.33 (участие в деятельности нежелательной организации),

ст. 5.38 (воспрепятствование организации или проведению законного митинга).

В проекте закона также упоминаются статьи, касающиеся незаконного оборота наркотиков.