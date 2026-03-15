Матч Финалиссимы между Испанией и Аргентиной в Катаре отменили на фоне войны на Ближнем Востоке

Матч Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины, который должен был пройти 27 марта в Дохе, отменили из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщила UEFA, передает Reuters.

В организации заявили, что проведение встречи стало невозможным из-за «текущей политической ситуации» в регионе. Удары США и Израиля по Ирану затронули страны Персидского залива: в крупнейших транзитных авиаузлах возникли перебои в работе, а ряд спортивных мероприятий был отменен по соображениям безопасности.

Игра должна была пройти на стадионе «Лусаил» в Дохе. Встреча европейских чемпионов — сборной Испании — и победителей Кубка Америки — сборной Аргентины — рассматривалась как возможность увидеть очное противостояние Лионеля Месси и Ламина Ямаля.

UEFA сообщила, что обсуждала ситуацию с организаторами в Катаре и пыталась найти альтернативные варианты проведения матча. Среди них было предложение сыграть на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» с равным распределением билетов между болельщиками двух команд, однако Аргентинская футбольная ассоциация отклонила эту идею.

Другим вариантом было проведение Финалиссимы в формате двух матчей — сначала в Мадриде 27 марта, а затем в Буэнос-Айресе во время одного из следующих международных окон перед чемпионатом Европы и Кубком Америки. Этот план также не устроил аргентинскую сторону.

В итоге UEFA предложила провести игру на нейтральном европейском стадионе 27 или 30 марта, однако и это предложение было отклонено. Контрпредложение Аргентины — сыграть матч после чемпионата мира — не подошло Испании, у которой на тот период не оказалось свободных дат.

Финалиссима — это матч между действующими чемпионами Европы и победителями Кубка Америки. Турнир проводится совместно UEFA и Южноамериканской конфедерацией футбола (CONMEBOL) и фактически является межконтинентальным суперкубком сборных.

Предыдущая Финалиссима состоялась в 2022 году на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Тогда сборная Аргентины обыграла Италию со счетом 3:0.

