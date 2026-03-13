«Росатом» предложил Ирану помочь в снижении уровня обогащения урана

Гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что Россия готова помочь Ирану снизить уровень обогащения урана, его цитирует РИА «Новости». При этом он оговорился, что, опираясь на официальные доклады стран-партнеров, Россия никогда не наблюдала признаков разработки в Иране ядерного оружия.

«Говоря о партнерских отношениях с Ираном, мы всегда готовы всячески содействовать в урановой тематике для Ирана», — заявил Лихачёв по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций с МАГАТЭ. Как пишет «Коммерсантъ», Лихачёв добавил, что «Росатом» может снизить уровень обогащения урана до природного.

После начала американских и израильских обстрелов Ирана в конце февраля этого года Иран несколько раз обвинял США и Израиль в повреждении иранских ядерных объектов, называя их исключительно мирными. Незадолго до начала обстрелов, на фоне переговоров об иранской ядерной программе, спутниковые снимки зафиксировали масштабную активность Ирана на ядерных и военных объектах, пострадавших от ударов Израиля и США в прошлом году.

