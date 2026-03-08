Иран заявил о серьезном повреждении ядерного объекта в Исфахане в результате ракетных ударов США и Израиля

Иранское госагентство ISNA со ссылкой на Национальный центр ядерной безопасности Ирана сообщило, что ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения в результате израильских и американских ракетных ударов 7 марта:

«7 марта 2026 года объект по стерилизации гамма-излучением в провинции Исфахан подвергся воздушному и ракетному обстрелам со стороны израильского и американского режимов. Центр получил серьезные повреждения, однако на данный момент сообщений о радиационном загрязнении в окрестностях не поступало».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) это заявление пока не комментировало.

2 марта представитель Ирана в МАГАТЭ Реза Наджафи заявил, что США и Израиль накануне ударили по уранообогатительному центру в Натанзе. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация не располагает сведениями о повреждении какого-либо ядерного объекта Ирана.

В середине февраля на спутниковых снимках удалось зафиксировать масштабную активность Ирана на ядерных и военных объектах, пострадавших от ударов Израиля и США ранее. На ядерном комплексе в Исфахане были полностью засыпаны все три входа в подземный тоннельный комплекс, где, по данным дипломатов, хранится значительная часть обогащенного урана Ирана. Это должно было помешать как воздушным ударам, так и наземной операции по захвату ядерного материала.