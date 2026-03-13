Лидеры восьми европейских стран призвали Брюссель закрыть въезд участникам войны против Украины

Лидеры восьми стран ЕС призвали Еврокомиссию и Европейский совет ужесточить визовые правила для россиян, имеющих боевой опыт в войне против Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска и других европейских лидеров председателю Европейского совета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Авторы письма предупреждают, что война России против Украины создает долгосрочные риски для внутренней безопасности стран Шенгенской зоны. По их мнению, демобилизованные или находящиеся в ротации военные, в том числе тысячи завербованных из российских тюрем, могут попытаться въехать в страны ЕС. Это, как считают европейские лидеры, может привести к росту организованной преступности, насильственных преступлений или активности, связанной с российским государством.

В письме отмечается, что проблему усугубляет рост числа виз, выдаваемых гражданам России. По оценкам туристической индустрии, в 2025 году россияне подали от 620 тысяч до 670 тысяч заявлений на получение шенгенской визы, оставаясь среди пяти крупнейших групп заявителей. При этом примерно каждые четыре из пяти заявок были одобрены.

Инициативу поддержали Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Румыния и Швеция. Лидеры этих стран предлагают Еврокомиссии подготовить целевые ограничения на выдачу виз и рассмотреть изменения в правилах ЕС, которые позволят координированно запрещать въезд.

23 февраля глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия работает над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую сотни тысяч бывших российских военных, участвовавших в войне в Украине.

Первой среди стран — членов ЕС запрет на въезд российским военным ввела Эстония. 12 января глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что мера введена против 261 российского комбатанта — и это только начало. «Мы продолжим работать над тем, чтобы двери для бывших российских комбатантов оставались закрытыми, и призываем другие страны поступить так же», — заявил Цахкна.



Cоветник в Европарламенте Петар Танев сказал The Insider, что пока не понятно, как именно на техническом уровне будет организован сбор доказательств участия конкретных лиц в боевых действиях и каким образом эти данные будут передаваться между странами — членами ЕС.

Юрист, основатель проекта «Ковчег» Анастасия Буракова предполагала, что военных будут идентифицировать по открытым данным. Она подчеркнула, что пока не ясно, что будет с дезертирами, отказавшимися участвовать в войне по своим убеждениям.