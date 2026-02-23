ЕС намерен запретить въезд участникам войны против Украины

Евросоюз намерен запретить въезд в Шенгенскую зону всем участникам войны против Украины. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС, пишет ТАСС.



Каллас сказала:

«В Еврокомиссии мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных, участвовавших в войне в Украине».

29 января глава дипслужбы ЕС говорила, что многие страны — участницы союза поддержали предложение запретить въезд бывшим участникам войны, как потенциальной угрозе безопасности, но окончательного решения ЕС на этот счет еще нет.



Первой запрет на въезд российским военным ввела Эстония. 12 января глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что мера введена против 261 российского комбатанта — и это только начало. «Мы продолжим работать над тем, чтобы двери для бывших российских комбатантов оставались закрытыми, и призываем другие страны поступить так же», — заявил Цахкна.



Cоветник в Европарламенте Петар Танев сказал The Insider, что инициатива действительно обсуждается, но пока не понятно, как именно на техническом уровне будет организован сбор доказательств участия конкретных лиц в боевых действиях и каким образом эти данные будут передаваться между странами-членами ЕС.



Юрист, основатель проекта «Ковчег» Анастасия Буракова предполагала, что военных будут идентифицировать по открытым данным. Она подчеркнула, что пока не ясно, что будет с дезертирами, отказавшимися участвовать в войне по убеждениям.

