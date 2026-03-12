WSJ: Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco ведет переговоры с украинскими фирмами о закупке дронов-перехватчиков

Saudi Aramco ведет переговоры как минимум с двумя украинскими компаниями о закупке дронов-перехватчиков для защиты нефтяных объектов от иранских атак, сообщают источники The Wall Street Journal, знакомые с ситуацией.

По их данным, нефтяной гигант стремится опередить собственное правительство и региональных конкурентов, в том числе Катар. Переговоры ведутся с украинскими компаниями SkyFall и Wild Hornets, производящими перехватчики, которые уничтожают вражеские дроны путем столкновения или подрыва вблизи цели. Саудовское правительство параллельно также обсуждает закупку подобных систем с Украиной. Кроме того, саудовские официальные лица провели переговоры с компанией Phantom Defense, специализирующейся на средствах радиоэлектронной борьбы для подавления связи с дронами.

В субботу нефтяное месторождение Берри подверглось атаке дрона — предположительно, иранского происхождения, сообщили осведомленные саудовские официальные лица. В последние дни иранским ударам подвергаются энергетические объекты Саудовской Аравии и других нефтедобывающих государств Персидского залива.

При этом, как отмечает WSJ, остается открытым вопрос, смогут ли украинские компании выделить продукцию на экспорт и разрешит ли Киев поставки, поскольку Украина продолжает вести оборону против российского вторжения.

Ранее стало известно, что Украина готова предоставить союзникам доступ к своим данным с поля боя для обучения систем искусственного интеллекта, предназначенных для управления дронами. Об этом объявил министр обороны страны Михаил Фëдоров.