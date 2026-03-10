Украина отправила группы военных для борьбы с дронами в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате пресс-пула, заявил, что Украина направила первые три команды военных — «профессиональные и укомплектованные» — для борьбы с иранскими беспилотниками в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. В обмен на это Украина планирует получить дефицитные ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем ПВО Patriot.

По словам Зеленского, такой обмен со странами Ближнего Востока — часть предложенного еще в прошлом году Украиной США «дронового соглашения» (Drone Deal). Тогда Зеленский предлагал президенту США Дональду Трампу обменять американские ракеты Tomahawk на дроны украинского производства. Зеленский подчеркнул, что и для США это предложение по-прежнему актуально.

«Абсолютно все американские эксперты — знакомые, незнакомые — все понимают, что с отражением массированных атак “Шахедами” может реально помочь только украинский опыт. И даже те страны, которые покупали, где-то брали дроны-перехватчики уже, я думаю, разобрались, что без наших военных, наших операторов, без нашего софта, радаров — перехватчики не работают», — заявил он.

Ранее издание Wall Street Journal написало, что Саудовская Аравия ведет с Украиной переговоры о закупке крупной партии беспилотников-перехватчиков и средств радиоэлектронной борьбы для уничтожения иранских БПЛА «Шахед». Сейчас странам Персидского залива приходится использовать для этого дорогостоящие ракеты.

Отвечая на вопрос о продолжении переговоров с Россией при участии США, Зеленский рассказал, что следующий раунд должен был состояться во вторник и среду в Турции, однако по инициативе американской стороны был перенесен на следующую неделю из-за конфликта на Ближнем Востоке. В качестве места встречи рассматриваются Турция и Швейцария. На встрече планируется поднять темы обмена пленными а также контакты на уровне глав государств:

«Что касается темы для обсуждения: всё те же темы, но я думаю, что главная тема — продолжение обменов, а также встреча лидеров. Ибо дальше по этому плану, особенно в том, что касается вопроса территорий, — я не верю, что без встречи на уровне лидеров будет результат», — сказал Зеленский.



