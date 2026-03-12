Украина открывает союзникам доступ к боевым данным для обучения ИИ, управляющего дронами

Украина готова предоставить союзникам доступ к своим данным с поля боя для обучения систем искусственного интеллекта, предназначенных для управления дронами. Об этом объявил министр обороны страны Михаил Фëдоров, передает Reuters, отмечая, что это происходит в момент, когда армии по всему миру всё активнее переходят к автоматизированным системам, способным самостоятельно наводить беспилотники на цель и обрабатывать большие массивы разведывательных данных.

По словам Фëдорова, для безопасной работы с массивами информации создана специальная платформа, которая позволяет обучать ИИ-модели, не раскрывая секретных данных, но при этом снабжает партнеров постоянно обновляемыми наборами данных, фото- и видеоматериалами с боевых вылетов. Министр написал в Telegram:

«Сегодня Украина располагает уникальным массивом боевых данных, не имеющим аналогов нигде в мире. Он включает миллионы аннотированных изображений, собранных в ходе десятков тысяч боевых вылетов».

Фëдоров указал, что Украина заинтересована в совместной аналитике, совместном обучении моделей и разработке новых технологических решений с зарубежными партнерами.

Как пишет Reuters, иностранные союзники и компании давно добиваются доступа к украинским наборам данных: они необходимы для обучения моделей, умеющих распознавать паттерны, объекты, а также поведение людей и техники на поле боя. Открывая доступ к этим данным, Киев стремится ускорить разработку ИИ-систем, которые затем можно будет применять непосредственно в войне против России, — и тем самым укрепить интерес союзников к поддержке Украины на пятом году полномасштабной войны.

Параллельно Украина отправила на этой неделе специалистов по противодронной защите в четыре ближневосточные страны, запросившие помощь Киева в противодействии иранским дронам типа «Шахед».

Фëдоров возглавил украинское министерство обороны в январе 2026 года, сменив на этом посту Дениса Шмыгаля. До этого он занимал пост первого вице-премьера и министра цифровой трансформации, где, в частности, добился подключения Украины к спутниковому интернету Starlink Илона Маска и инициировал создание «Армии дронов».

