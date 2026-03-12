Румыния попросила у США разрешения возобновить работу НПЗ «Лукойла» Petrotel

Власти Румынии попросили администрацию президента США Дональда Трампа разрешить работу нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Плоешти, принадлежащего «Лукойлу». Об этом заявил министр энергетики республики Богдан Иван в интервью телеканалу Antena 3:

«Мы уже поговорили с американскими представителями. Мы подготовили официальные документы и скоро получим разрешение, благодаря которому сможем возобновить работу этого нефтеперерабатывающего завода».

Румынский НПЗ Petrotel обеспечивает порядка 21% мощностей по переработке нефти в стране. Глава Минэнерго уточняет, что решение о возобновлении его работы будет принято после того, как румынские власти получат подтверждение от США.

Завод в Плоешти приостановил свою работу после того, как США ввели санкции против российской корпорации «Лукойл» в октябре 2025 года. После этого румынские власти неоднократно заявляли, что Румыния может передать НПЗ под контроль государства при наличии специальной нормативной базы.

Изначально Бухарест добивался отсрочки вступления в силу санкций для своего НПЗ, однако позже министр энергетики заявил, что власти намерены действовать самостоятельно, «чтобы защитить энергетическую безопасность и рабочие места». Он тоже высказал мнение, что Румыния «должна взять под контроль» местные активы «Лукойла».

После введения американских санкций «Лукойл» решил продать свои зарубежные активы. В конце января стало известно, что корпрация договорилась об их продаже американской инвестиционной компании Carlyle. Агентство Reuters также писало о предложении компании Midad Energy из Саудовской Аравии.