Фауна ледникового периода пережила мегаизвержение вулкана на Аляске, засыпавшее пеплом Юкон, без генетических потерь — исследование

Ученые выяснили, что массовое вулканическое извержение, засыпавшее пеплом территорию современного Юкона около 29 000 лет назад, не повлияло на популяции мамонтов, лошадей и бизонов — животные сохранили генетическое разнообразие и не сменили ареал обитания. Результаты исследования опубликованы в журнале Arctic, Antarctic, and Alpine Research.

Международная группа палеогенетиков изучила древнюю ДНК, сохранившуюся в слоях вечной мерзлоты в трех точках на Юконе — выше, ниже и прямо в слое вулканического пепла. Ученые сравнили видовой состав растений и животных до и после катастрофы, а также проследили, изменилось ли генетическое разнообразие мамонтов, лошадей, бизонов и карибу.

Состав растительного и животного сообществ практически не изменился. Никакой смены популяций или генетических «бутылочных горлышек» зафиксировано не было — экосистема мамонтовой степи пережила вулканическую катастрофу без видимых потерь.

Исследователи предлагают несколько объяснений. Пепел, по всей видимости, выпал поздней зимой или ранней весной — снег смыл его с холмов в долины, оставив пастбища открытыми. Растения мамонтовой степи хранили основную биомассу в глубоких корнях, и их стебли быстро отрастали заново, а крупные животные кочевали на огромных территориях и могли обойти пораженные зоны.

Мамонты в Берингии принадлежали сразу к двум генетическим линиям — сибирской и североамериканской, что свидетельствует о постоянном обмене между популяциями через сухопутный мост с Евразией. Именно такая связанность, по мнению авторов, и обеспечила устойчивость экосистемы к катастрофическому воздействию.

Авторы подчеркивают иронию открытия: мамонтовая степь выстояла под слоем вулканического пепла, но не пережила изменения климата на рубеже плейстоцена и голоцена. Расширение лесов и кустарников уничтожило открытые пространства, от которых зависела вся экосистема.

