Песков пожаловался, что российскую пропаганду сложно распространять за границей без «вражеских соцсетей»

Российскую пропаганду стало сложно распространять в странах ближнего зарубежья из-за того, что там популярны иностранные мессенджеры, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, он выступил на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики.

«Мы сейчас стремительно теряем инструментарий для нашей пропагандистской работы за рубежом. Особенно в ближнем зарубежье. Телеэфир — это штука относительная в наше время, выключается кнопкой [по щелчку]. <...>

Мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всём мире. Мы не работаем в этих средах, и нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше. Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать».

Роскомнадзор с прошлого года принимает меры по ограничению работы Telegram и WhatsApp. Сначала были заблокированы звонки через мессенджеры, затем начали замедлять их работу в целом.



