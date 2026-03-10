«Посещение страны стало небезопасным»: церемонию вручения Шнобелевской премии перенесли за пределы США

Церемонию вручения Шнобелевской премии — награды за самые абсурдные научные исследования — перенесли из США. В этом году она впервые пройдет в Швейцарии. Организаторы объяснили это тем, что Штаты стали «небезопасными для посещения», пишет агентство Associated Press.

36-я ежегодная церемония вручения премии состоится в Цюрихе. На протяжении последних 35 лет она проходила в США, например на базе Гарвардского и Бостонского университетов и Массачусетского технологического института, — как правило, в сентябре.

Решение перенести вручение премии организаторы объяснили опасениями, что не все лауреаты смогут получить американские визы.

«В течение последнего года посещение страны стало небезопасным для наших гостей. Мы не можем с чистой совестью просить новых победителей или международных журналистов, освещающих это событие, ехать в США в этом году», — заявил агентству Марк Абрахамс, бессменный ведущий церемонии и редактор журнала Annals of Improbable Research.

В этом году церемония пройдет при сотрудничестве с подразделением Швейцарского федерального института технологий и Цюрихского университета. Абрахамс уточнил, что церемония будет проводиться в Цюрихе раз в два года, а в промежуточных годах — переноситься в другие европейские города.



Это шаг был предпринят на фоне ужесточения иммиграционной политики Штатов при президенте Дональде Трампе. В декабре Штаты приостановили рассмотрение иммиграционных запросов от граждан из 19 развивающихся стран. Анонсируя эту меру, Трамп обвинил их в том, что они «наводняют нацию убийцами, паразитами и любителями считать, что им все обязаны».

В последние месяцы тема мигрантов для Белого дома стала проблемной — в том числе после резонансных убийств граждан США сотрудниками миграционных служб и масштабной депортационной кампании.