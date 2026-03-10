Количество компаний с китайскими учредителями в России выросло в 10 раз с 2022 года — «Ведомости»

Число компаний с китайскими учредителями или соучредителями в России выросло в 10 раз с 2022 года. Бизнес с долей Китая на российском рынке занимает примерно 20% от общего числа организаций с иностранным участием, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile.

На конец декабря 2021-го доля компаний с китайским участием составляла 3,6%, а по состоянию на февраль этого года — 22,3%. За этот же период количество компаний с китайской долей на российском рынке выросло с 1434 до 14 798, то есть примерно в 10 раз. Закрылось таких фирм за это время в пять раз меньше — около 2,5 тысячи.

Прошлый 2025 год стал рекордным по числу открытых компаний с китайским участием — порядка 4,3 тысячи. Больше всего компаний с китайскими учредителями работают в сфере торговли, строительства и общепита.

Газета отмечает, что одной из причин такого внимания к рынку со стороны Китая может стать переориентация российской внешней торговли на Китай в принципе. Китайским компаниям к тому же проще контролировать логистику, расчеты и работать с маркетплейсами и поставками, имея фирмы в России. Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков в разговоре с газетой, однако, отметил, что этот тренд может привести к росту зависимости российского рынка от поставок из Китая — оборудования, технологий и потребительских товаров.

Активизация китайских предпринимателей в России последовала за началом полномасштабной войны в Украине и уходом с российского рынка зарубежных компаний.

«Это не просто статистика, а отражение системных изменений в структуре деловых связей между нашими странами», — цитируют «Ведомости» представителя «Опоры России» в Китае Илону Горшеневу-Долунц.

Так, например, с уходом западных автопроизводителей российский рынок заполнили китайские автомобили. К концу 2024 года экспансия китайских производителей, однако, остановилась. Это совпало с вступлением в силу решения Минпромторга о поэтапном повышении утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику. Впрочем, это вряд ли принесет ожидаемый эффект — локализацию производства, отмечал в разговоре с The Insider экономист Вахтанг Парцвания.

Позднее стало известно, что китайский автопроизводитель Chery к 2027 году уйдет с российского рынка из-за угрозы санкций.

