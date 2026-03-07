В Харькове после российского ракетного удара по жилому дому погибли 10 человек, среди них двое детей

В Харькове число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому выросло до десяти человек. Среди них — 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще 16 человек получили ранения. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, удар пришелся по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе города. Один из подъездов был полностью разрушен, также повреждены верхние этажи соседнего здания. После удара начался пожар площадью около 300 квадратных метров. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного подъезда и искать людей, которые могли оказаться под обломками.

