В Харькове после российского ракетного удара по жилому дому погибли 10 человек, среди них двое детей

Фото: ДСНС Харківщини
В Харькове число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому выросло до десяти человек. Среди них — 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще 16 человек получили ранения. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, удар пришелся по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе города. Один из подъездов был полностью разрушен, также повреждены верхние этажи соседнего здания. После удара начался пожар площадью около 300 квадратных метров. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного подъезда и искать людей, которые могли оказаться под обломками.
В ликвидации последствий участвуют подразделения ГСЧС, саперы, кинологи и психологи. На месте работают также коммунальные службы и волонтеры. По словам главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, часть раненых была госпитализирована, среди них 11-летний мальчик, который находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что ночью Россия нанесла по территории страны масштабный удар — были применены 29 ракет, почти половина из которых баллистические, а также около 480 беспилотников, большинство из них — дроны типа «Шахед». По его словам, удары наносились по энергетической инфраструктуре и другим объектам в ряде регионов.
Министерство обороны России заявило, что ночью российские войска нанесли «массированный удар высокоточным оружием» по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, энергетическим объектам и военным аэрродромам. Ведомство подчеркивает:
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены».