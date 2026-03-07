Иордания заявила, что Иран выпустил по ее территории 119 ракет и дронов

Иран за неделю выпустил по территории Иордании 119 ракет и беспилотников. Об этом заявил представитель вооруженных сил страны на совместном брифинге армии и служб безопасности, сообщает государственное агентство Jordan News Agency.

По данным иорданских военных, речь идет о 60 ракетах и 59 дронах, которые были направлены на объекты внутри страны. Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 108 целей, однако 11 ракет и беспилотников перехватить не удалось.

В армии Иордании подчеркнули, что все 119 ракет и дронов были направлены на иорданские цели и не являлись транзитными, опровергнув распространенную версию о том, что через воздушное пространство страны лишь пролетают иранские ракеты, направленные в сторону других государств региона. По словам военных, удары были нацелены на жизненно важные объекты и инфраструктуру внутри страны.

Представитель сил безопасности сообщил, что с начала войны службы получили более 180 сообщений о падении обломков ракет и беспилотников в разных районах страны. Зафиксировано 19 пострадавших, большинство травм оказались легкими. Повреждены были некоторые жилые дома и автомобили.

Власти Иордании также заявили, что активировали соглашения о военном сотрудничестве с «дружественными странами», чтобы обеспечить дополнительное прикрытие воздушного пространства. Военные подчеркнули, что ранее Амман уведомлял все стороны конфликта, что территория страны не будет использоваться для нападений на Иран, однако при этом Иордания будет реагировать на любые угрозы своей безопасности.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не будет атаковать соседние государства, если их территория не используется для ударов по Ирану. По его словам, соответствующее решение принял временный руководящий совет страны после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

При этом иранский президент принес извинения соседним государствам за уже нанесенные удары. На фоне войны после американо-израильских атак по Ирану удары и падение ракет и беспилотников фиксировались не только в Израиле и Иране, но и в ряде стран региона, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сирию, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Азербайджан, Кипр и Ливан.

