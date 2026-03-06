Microsoft: Северная Корея использует ИИ для удаленного трудоустройства мошенников в западные компании

Северная Корея применяет инструменты искусственного интеллекта, в том числе программы изменения голоса, чтобы помогать своим агентам обманным путем устраиваться на работу в западные компании. Об этом сообщила Microsoft в публикации своего подразделения по анализу киберугроз.

По данным компании, схема выглядит следующим образом: аффилированные с Пхеньяном мошенники подают заявки на удаленные IT-вакансии на Западе, используя поддельные личности и помощь посредников в стране, где зарегистрирован работодатель. После трудоустройства они переводят заработанное государству Ким Чен Ына, а в случае увольнения нередко угрожают раскрыть конфиденциальные данные компании. Microsoft отслеживает причастные к схеме группировки под названиями Jasper Sleet и Coral Sleet.

Среди конкретных инструментов, которые используют мошенники, — программы изменения голоса на собеседованиях, позволяющие скрыть акцент и выдать себя за жителей западных стран. Приложение Face Swap помогает вставлять лица северокорейских работников в похищенные удостоверения личности и генерировать «профессиональные» фотографии для резюме. ИИ также задействован для создания списков «культурно уместных» имен и соответствующих адресов электронной почты — например, по запросу «составь список из 100 греческих имен». Кроме того, мошенники с помощью нейросетей анализируют объявления о вакансиях на платформах вроде Upwork, чтобы адаптировать свои заявки под требования конкретных работодателей.

После найма ИИ помогает поддерживать видимость нормальной работы: с его помощью пишутся письма, переводятся документы и генерируется код. Microsoft призвала работодателей проводить собеседования с IT-специалистами в формате видеосвязи или лично и перечислила признаки дипфейков — пикселизацию по контурам лица, ушей и очков, а также некорректное взаимодействие с источниками света. Ранее компания сообщала, что заблокировала три тысячи учетных записей Outlook и Hotmail, использовавшихся северокорейскими мошенниками.

Ранее Министерство юстиции США обвинило власти Северной Кореи в организации мошеннической схемы, при которой граждане страны обманом устраивались на удаленную работу в американские IT-компании, а заработанные деньги шли на финансирование режима, в том числе на программы вооружения. По данным ведомства, зарплаты фиктивных сотрудников достигали $300 тысяч в год, а совокупные поступления исчислялись сотнями миллионов долларов.

