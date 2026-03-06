Турецкая разведка попросила MI6 усилить защиту президента Сирии аш-Шараа после нескольких покушений — Reuters

Разведка Турции попросила британскую спецслужбу MI6 усилить защиту президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, поскольку за последнее время на него было совершено сразу несколько покушений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Один из источников рассказал, что разведки Великобритании, Турции и Сирии регулярно обмениваются информацией, а запрос о помощи в MI6 поступил в прошлом месяце после одного из покушений, которое было оценено как «очень опасное». Всего, как пишет Reuters, в феврале террористическое движение «Исламское государство» организовало шесть нападений на новые сирийские власти. ИГ считает аш-Шараа «врагом номер один» из-за его сотрудничества со странами коалиции против ИГИЛ.

Какие именно задачи возьмет на себя MI6 для защиты аш-Шараа, неизвестно. Присутствие британского персонала в Сирии обсуждалось на встрече в Дамаске 26 февраля между делегацией под руководством спецпосла Великобритании по Сирии Энн Сноу и заместителем министра внутренних дел Сирии, генерал-майором Абдулкадером Таханом, однако источник в сирийских структурах безопасности назвал такое присутствие «крайне рискованным».