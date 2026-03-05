В Петербурге возбудили дело об «оправдании терроризма» из-за положительных высказываний о Навальном

Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичном оправдании и пропаганде терроризма против жителя Санкт-Петербурга Наджилло Идибекова. По версии следствия, 24 февраля он в вестибюле станции метро «Проспект Большевиков» выкрикивал высказывания, которые «положительно оценивают деятельность лица, внесенного в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму». Об этом сообщила пресс-служба СК.

Как уточняет «Фонтанка», речь идет о высказываниях об Алексее Навальном, который после решений российских судов был включен Росфинмониторингом в перечень «террористов и экстремистов». По данным издания, мужчина, спускаясь по эскалатору, громко высказывался в поддержку Навального и критиковал российскую власть. Его задержали сотрудники ФСБ и полиции, а следствие ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу. При этом в сообщении СК фигурант назван «уроженцем иностранного государства», тогда как источники «Фонтанки» утверждают, что Наджилло Идибеков уже получил российский паспорт.

Это первое известное уголовное дело по статье о публичном оправдании и пропаганде терроризма, в котором поводом стали положительные высказывания в поддержку Алексея Навального. Ранее подобные дела обычно возбуждали из-за высказываний о людях, обвиненных или осужденных по делам о терактах. Сам Навальный в совершении терактов не обвинялся, однако его имя было внесено в реестр Росфинмониторинга в январе 2022 года после того, как российские суды признали созданные им структуры «экстремистскими».

Ранее Идибекова уже привлекали к административной ответственности за выкрики в метро 24 февраля. Как писала «Медиазона», Невский районный суд Петербурга 25 февраля оштрафовал Идибекова на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии. Согласно решению суда, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину он на станции «Проспект Большевиков» выкрикивал фразы «Путин — террорист», «Путин затопил Оренбург» и «Путин взорвал “Крокус”, чтобы развязать вражду между христианами и мусульманами».

В суде Идибеков признал вину по административному делу, но заявил, что действовал из-за своей гражданской позиции. В постановлении суда говорится, что он хотел критиковать Владимира Путина на станции «Достоевская», однако из-за малого числа людей вернулся на «Проспект Большевиков», где стал выкрикивать свои заявления «в окружении людей, торопящихся на работу».

