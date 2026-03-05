Лавров опроверг заявление Буданова о том, что Россия согласилась на гарантии безопасности США для Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании одиннадцатого посольского круглого стола в Москве заявил, что Россия «даже не видела» гарантий безопасности Украине со стороны стран Запада, его цитирует ТАСС.

«Мы исходим из того, что мы этих гарантий не то что не одобряли, мы их не видели», — заявил он. Также он назвал «неуважением к переговорам, начатым американской стороной», публичные спекуляции на эту тему.

«Гарантии, о которых я говорю, нацелены не на то, чтобы обеспечить неделимую безопасность в этой части мира, а на то, чтобы накачивать Украину деньгами, оружием, размещать там войска с целью еще раз попытаться нанести России стратегическое поражение», — добавил Лавров.

28 февраля Глава офиса президента Украины и член переговорной группы Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона заявил, что Россия во время последнего этапа переговоров о перемирии согласилась на гарантии безопасности для Украины со стороны США.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украиной при участии США сейчас приостановлены из-за военной операции Израиля и США в Иране. Ближайшие встречи в рамках этих переговоров планировались на начало марта.