Россия согласилась на гарантии безопасности Украине со стороны США — Буданов

Глава офиса президента Украины и член переговорной группы Кирилл Буданов заявил, что Россия во время последнего этапа переговоров о перемирии в Украине согласилась на гарантии безопасности для Украины со стороны США. Об этом Буданов сказал в эфире национального телемарафона, его цитирует «Украинская правда». Также он добавил, что компромисс по вопросам территорий пока не найден:

«На прошлых переговорах российская сторона прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они их примут <...>

Что касается вопроса контроля над демилитаризованной зоной, этот вопрос к военной подгруппе. Как раз там прогресс максимальный. Они пришли к выводам, как будет работать мониторинг, когда закончится война.

Что касается вопроса территорий — между двумя абсолютно полярными позициями мы ищем компромисс. Мы еще его до конца не нашли. Надеюсь, что найдем. Времени у нас немного на это», — сказал Буданов.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет, но в ходе прошедших накануне переговоров он попросил президента США Дональда Трампа продлить их на «30–40–50 лет». Трамп обещал над этим подумать. Последняя встреча российской и украинской переговорных групп состоялась 18 февраля в Женеве, также в переговорах участвовали представители США. Следующая встреча в трехстороннем формате, по словам Зеленского, должна состояться в начале марта в Абу-Даби.