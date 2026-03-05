Экс-замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова приговорили к 10 годам колонии за взятки

Воронежский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере и лишил его воинского звания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Суд признал Муминджанова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Помимо срока в колонии строгого режима, ему назначили штраф в размере однократной суммы взятки — 17,95 млн рублей, а также запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, сроком на 6 лет. Суд также постановил лишить его воинского звания генерал-майора, передает ТАСС.

Кроме того, суд постановил конфисковать у Муминджанова 17 млн 950 тысяч рублей в доход государства, сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, в 2017–2023 годах Муминджанов, возглавляя департамент ресурсного обеспечения Минобороны, отвечал за снабжение армии вещевым имуществом. В этот период ведомство заключило госконтракты на поставку обмундирования на сумму более 1,5 млрд рублей. Следствие считает, что за содействие в заключении контрактов с определенными компаниями генерал получил взятку — более чем 18 млн рублей.

Сам Муминджанов частично признал вину: он не отрицал, что получал деньги от воронежского предпринимателя Олега Требунских, однако утверждал, что не принимал решений в пользу взяткодателя и не согласился с размером суммы, которую ему вменяет следствие, пишет ТАСС.

Военная прокуратура Воронежского гарнизона просила приговорить Муминджанова к 12 годам колонии, назначить штраф в двукратном размере взятки — более 37 млн рублей, лишить его воинского звания и государственных наград, а также конфисковать имущество. Защита настаивала, что обвинение основано главным образом на показаниях Требунских, заключившего сделку со следствием, и просила назначить наказание ниже низшего предела.

Бизнесмен Олег Требунских, который дал показания против Муминджанова, ранее заключил досудебное соглашение со следствием. В мае 2025 года суд в Воронеже признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 4,5 года колонии общего режима.

Адвокат Муминджанова Сергей Бородин сообщил РИА «Новости», что защита намерена обжаловать приговор.

Валерий Муминджанов ранее возглавлял департамент ресурсного обеспечения Минобороны России и отвечал за вещевое снабжение армии, а затем стал заместителем командующего Ленинградским военным округом. В сентябре 2024 года Следственный комитет сообщил о его задержании по делу о взятке. Дело стало частью серии расследований о коррупции среди высокопоставленных военных чиновников и бывших подчиненных экс-министра обороны Сергея Шойгу.

