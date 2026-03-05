Суд в Чечне вынес новый приговор по второму делу Заремы Мусаевой. Ей назначили 3 года и 10 месяцев колонии, сократив прежний срок на месяц

Шалинский городской суд приговорил Зарему Мусаеву, мать чеченских оппозиционеров Янгулбаевых, к 3 годам 10 месяцам колонии-поселения по делу о нападении на сотрудников ФСИН. Как сообщает «Команда против пыток», процесс продлился два дня. Новый приговор предусматривает срок на месяц меньше, чем предыдущий по этому делу.

Мусаева, как и прежде, отказалась признать себя виновной: «Я не совершала никакого преступления, здесь потерпевшая я. Моя совесть чиста в этот Священный месяц <Мусульмане сейчас отмечают месяц Рамадан — The Insider>». Мусаева также просила отложить процесс из-за плохого самочувствия, но ей отказали. 4 марта ей стало плохо во время заседания.

Зарема Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и мать Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых, которые выступали против Рамзана Кадырова. Чеченские силовики похитили ее в Нижнем Новгороде в январе 2022 года и увезли в Чечню, где предъявили обвинения в мошенничестве и нападении на полицейского — Зарема якобы расцарапала ему лицо. В 2023 году Ахматовский суд Грозного приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы. Позднее Верховный суд Чечени уменьшил срок на 6 месяцев.



Когда Мусаева находилась в заключении, на нее завели новое дело по статье о дезорганизации деятельности колонии (ч. 2 ст. 321 УК). По версии следствия, Мусаева напала на сотрудника ФСИН и поцарапала ему шею. В августе ее приговорили к 3 годам 11 месяцам в колонии-поселении. В феврале Верховный суд Чечни отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

