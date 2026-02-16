Верховный суд Чечни отменил приговор и вернул на новое рассмотрение дело Заремы Мусаевой

Верховный суд Чечни отменил приговор в 3 года и 11 месяцев колонии-поселения матери чеченских оппозиционеров Янгулбаевых Зареме Мусаевой и направил дело на новое рассмотрение. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката Мусаевой Александра Савина.

По словам Савина, прокурор поддержал позицию защиты и заявил, что суд первой инстанции не оценил надлежащим образом доводы защиты и нарушил принцип состязательности. В частности, суд не учел противоречий в доказательствах, отсутствии мотива, на котором настаивала защита, и плохих отношений между Мусаевой и сотрудником ФСИН, который был признан потерпевшим.

Приговор Мусаевой вынесли в августе прошлого года. Ее признали виновной по статье о дезорганизации деятельности колонии (ч. 2 ст. 321 УК) — она якобы напала на сотрудника ФСИН во время отбывания наказания по другому делу. Свидетелей у нападения не было.

Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и мать оппозиционеров Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых. Чеченские силовики похитили ее в Нижнем Новгороде в январе 2022 года и силой увезли в родной регион, где предъявили обвинения в мошенничестве и нападении на полицейского — Зарема якобы расцарапала ему лицо. В 2023 году Ахматовский суд Грозного приговорил ее к 5,5 года лишения свободы. В сентябре Верховный суд Чеченской Республики уменьшил срок на 6 месяцев.