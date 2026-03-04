Белый дом: Испания согласилась сотрудничать с американскими военными. МИД Испании опровергает это

Испания согласилась сотрудничать с американскими военными после угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые отношения с Мадридом из-за его позиции по ударам США и Израиля по Ирану, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, испанские власти «услышали послание президента громко и ясно» после заявления Трампа о возможном торговом эмбарго. «Насколько я понимаю, за последние несколько часов они согласились сотрудничать с американскими военными», — сказала Левитт на брифинге.

Испания это утверждение опровергла. Министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес заявил, что сообщения о готовности Мадрида «сотрудничать военным образом» с США «категорически не соответствуют действительности». Премьер-министр Педро Санчес ранее охарактеризовал позицию Испании по конфликту «двумя словами: нет войне», пишет El País.

Поводом для конфликта стала позиция Мадрида по использованию американскими военными баз в Испании. По данным Reuters, Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией после того, как она отказалась разрешить использование совместных испано-американских военно-морских и авиационных баз на юге страны для операций против Ирана.

Ранее Испания стала единственной страной НАТО, открыто выступившей против военной операции США и Израиля против Ирана.

3 марта Трамп объявил о полном разрыве торговых отношений с Испанией и поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить все деловые контакты с Мадридом. По словам президента, решение было принято после отказа испанских властей предоставить американским военным базы на территории страны для ударов по Ирану.

Испания запретила использование своих военных баз для этой операции после того, как США и Израиль начали атаки на Тегеран в конце февраля. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес заявил, что базы Рота и Морон не задействованы и не будут задействованы в операции, а министр обороны Маргарита Роблес подчеркнула, что американцам не была оказана «никакая помощь — абсолютно никакая». После этого с баз вылетели несколько американских самолетов и направились, в частности, на авиабазу Рамштайн в Германии.

Конфликт вокруг испанских баз разворачивается на фоне более широкого противостояния между Мадридом и Вашингтоном по вопросу оборонных расходов. Испания остается единственной страной НАТО, отказавшейся взять на себя обязательство увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Евросоюз заявил, что готов защитить Испанию от возможных торговых мер со стороны США.

