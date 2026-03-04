ЕC меняет стратегию борьбы с российской дезинформацией, делая ставку на медиаграмотность населения вместо разоблачений — Le Monde

Евросоюз и Франция отказываются от тактики точечного опровержения фейков в пользу комплексного подхода — воспитания информационной устойчивости у граждан, сообщает Le Monde. К необходимости такого подхода пришли участники конференции Infox sur Seine, состоявшейся 26 февраля в Университете Париж-Пантеон-Ассас. Эксперты констатируют: попытки нейтрализовать дезинформацию, исправляя ложные нарративы, в большинстве случаев оказываются неэффективны.

Новый курс был закреплен в нескольких институциональных решениях. 24 февраля Еврокомиссия открыла Европейский центр демократической устойчивости, призванный координировать реакцию государств — членов ЕС на информационные атаки. Незадолго до этого французский Генеральный секретариат по вопросам обороны и национальной безопасности (SGDSN) представил национальную стратегию противодействия манипуляциям с информацией. Оба документа исходят из одного принципа: первой линией обороны в таких вопросах является само общество.

На практике это означает перенос акцента с труда профессиональных фактчекеров на широкий круг «агентов доверия» — врачей, библиотекарей, местных активистов, поскольку крупным изданиям и профессионалам люди не доверяют. Образцом была названа Финляндия, где медиаграмотности обучают с начальной школы, — там фиксируется наивысший в Европе уровень доверия к СМИ и институтам.

Отмечается, что Франция при этом остается наиболее уязвимой страной ЕС с точки зрения российского информационного воздействия, согласно докладу Еврокомиссии 2025 года. Генерал Бруно Куртуа, координатор аналитического центра Cercle Pégase, связывает это с «психологической усталостью населения» и политической поляризацией. Москва тратит на зарубежные пропагандистские операции около €1,3 млрд в год. ЕС же выделил на укрепление медиаграмотности всего €5 млн.

Ранее The Insider писал о росте публикаций с однотипным фейковым контентом в соцсетях в рамках кремлевской операции «Матрёшка», нацеленной в том числе на французскую аудиторию. Так, публиковались фейковые обложки французских СМИ, на которых якобы критиковалось «желание Зеленского продолжать войну».

