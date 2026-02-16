Бот-сеть «Матрёшка» использовала скандал с дисквалификацией украинского скелетониста Гераскевича на Олимпиаде для кампании по дезинформации

Кремлевская бот-сеть «Матрёшка» развернула дезинформационную кампанию, используя скандал вокруг дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на зимних Олимпийских играх в Милане. Об этом The Insider сообщили исследователи проекта «Блокировщик ботов», отслеживающие активность российских ботов в социальных сетях.

В соцсетях под видом публикаций крупных западных СМИ и аналитических структур распространяются фейковые ролики, продвигающие ложные утверждения:

Якобы украинские военнослужащие запустили на фронте флешмоб в поддержку Гераскевича под лозунгом Remembrance Is Not the Violation, чем раскрыли свои позиции, что привело к массовой гибели бойцов ВСУ. Фейк распространяется с логотипом Института изучения войны (ISW)

Bellingcat якобы сообщил, что МОК рассматривает возможность отстранить всю сборную Украины от участия в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе

Бывший президент МОК будто бы предложил дисквалифицировать всех украинских спортсменов из международных соревнований

Бывший глава украинской военной разведки Кирилл Буданов якобы опубликовал в своих соцсетях контактные данные членов МОК, сопроводив их надписью «окончательное решение олимпийского вопроса», — тем самым угрожая членам комитета. Фейк оформлен под публикацию Reuters

Бренд Under Armour будто бы запретил украинским спортсменам появляться на публичных мероприятиях в одежде марки. Приписывается Fox News

Нидерландская конькобежка Ютта Леердам якобы назвала Гераскевича «посредственным спортсменом, который прославился идиотским поведением». Фейк оформлен под DW Sports

Родственники спортсменов, изображенных на шлеме Гераскевича, якобы готовят коллективный иск против него. Приписывается «Агентству.Новости»

Французская полиция будто бы задержала четырех украинцев, попытавшихся напасть на автомобиль сестры президента МОК, в котором та находилась вместе с ребенком. Фейк оформлен под RFI

Некий украинец якобы напал на рэпера Снуп Догга и его охрану в Милане за отказ сфотографироваться со сборной Украины. После инцидента Снуп Догг будто бы заявил, что «Украину следует винить во всём». Приписывается USA Today

Итальянская полиция якобы зафиксировала более 50 инцидентов с участием пьяных украинских болельщиков. Фейк оформлен под Corriere della Sera

Дезинформация распространяется в виде коротких вертикальных видеороликов, стилизованных под публикации перечисленных изданий и организаций с использованием их логотипов. У The Insider есть ссылки на оригинальные публикации и доказательства от «Блокировщика ботов», подтверждающие принадлежность аккаунтов к сети «Матрёшка». Редакция не публикует прямые ссылки, чтобы не способствовать распространению фейков.

Скандал вокруг Гераскевича

Инцидент произошел на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. 9 февраля во время тренировочных заездов в скелетоне Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) уведомила МОК о том, что украинский спортсмен Владислав Гераскевич — знаменосец сборной Украины — выступает в шлеме с портретами более 20 украинских тренеров и спортсменов, погибших после начала российского вторжения в 2022 году. МОК признал шлем нарушением Правила 50 Олимпийской хартии, запрещающего политические высказывания на спортивных площадках, и потребовал заменить эту часть экипировки.

Гераскевич отказался. В течение нескольких дней МОК неоднократно пытался найти компромисс: с атлетом встречались представители комитета, а 12 февраля, за 45 минут до старта соревнований, к нему лично приехала президент МОК Кирсти Ковентри. После десятиминутного разговора она не смогла изменить решение спортсмена, и жюри IBSF дисквалифицировало его. Апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) была отклонена — арбитр выразил сочувствие позиции Гераскевича, но подтвердил, что правила соблюдены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «олимпийское движение должно помогать остановить войны, а не играть на руку агрессорам». Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал дисквалификацию «моментом позора» для МОК. Сам Гераскевич указал на непоследовательность: израильский скелетонист Джаред Файрстоун выступал в кипе с именами 11 спортсменов, погибших на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, а американский фигурист Максим Наумов вынес на лед фотографию погибших родителей — и оба не были наказаны.

Что такое «Матрёшка»

«Матрёшка» — российская гибридная операция, направленная на массовое распространение ложной информации с помощью координированной сети ботов, троллей и анонимных площадок. Ее цель — формировать искусственные информационные волны и влиять на общественное мнение как внутри России, так и за ее пределами. Название было дано проектом «Блокировщик ботов»: подобно матрешке, где каждая фигурка скрывает внутри другую, боты прикрывают друг друга, а дезинформация расходится слой за слоем через разные платформы, что существенно осложняет ее отслеживание.

Операция строится на двух ключевых элементах. Первый — массовое создание фальшивых аккаунтов, которые маскируются под рядовых пользователей, исследовательские проекты или независимые региональные издания. Они ежедневно генерируют десятки постов, имитируя местную лексику и стилистику. Второй — синхронный вброс одних и тех же фейков сразу на нескольких платформах: в Twitter (X), Telegram, BlueSky и закрытых группах. Для придания фейкам правдоподобности боты используют визуальное оформление, логотипы и фирменный стиль западных медиа и правозащитных организаций.

