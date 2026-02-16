Бот-сеть «Матрёшка» использовала скандал с дисквалификацией украинского скелетониста Гераскевича на Олимпиаде для кампании по дезинформации

Кремлевская бот-сеть «Матрёшка» развернула дезинформационную кампанию, используя скандал вокруг дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на зимних Олимпийских играх в Милане. Об этом The Insider сообщили исследователи проекта «Блокировщик ботов», отслеживающие активность российских ботов в социальных сетях.
В соцсетях под видом публикаций крупных западных СМИ и аналитических структур распространяются фейковые ролики, продвигающие ложные утверждения:
- Якобы украинские военнослужащие запустили на фронте флешмоб в поддержку Гераскевича под лозунгом Remembrance Is Not the Violation, чем раскрыли свои позиции, что привело к массовой гибели бойцов ВСУ. Фейк распространяется с логотипом Института изучения войны (ISW)
- Bellingcat якобы сообщил, что МОК рассматривает возможность отстранить всю сборную Украины от участия в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе
- Бывший президент МОК будто бы предложил дисквалифицировать всех украинских спортсменов из международных соревнований
- Бывший глава украинской военной разведки Кирилл Буданов якобы опубликовал в своих соцсетях контактные данные членов МОК, сопроводив их надписью «окончательное решение олимпийского вопроса», — тем самым угрожая членам комитета. Фейк оформлен под публикацию Reuters
- Бренд Under Armour будто бы запретил украинским спортсменам появляться на публичных мероприятиях в одежде марки. Приписывается Fox News
- Нидерландская конькобежка Ютта Леердам якобы назвала Гераскевича «посредственным спортсменом, который прославился идиотским поведением». Фейк оформлен под DW Sports
- Родственники спортсменов, изображенных на шлеме Гераскевича, якобы готовят коллективный иск против него. Приписывается «Агентству.Новости»
- Французская полиция будто бы задержала четырех украинцев, попытавшихся напасть на автомобиль сестры президента МОК, в котором та находилась вместе с ребенком. Фейк оформлен под RFI
- Некий украинец якобы напал на рэпера Снуп Догга и его охрану в Милане за отказ сфотографироваться со сборной Украины. После инцидента Снуп Догг будто бы заявил, что «Украину следует винить во всём». Приписывается USA Today
- Итальянская полиция якобы зафиксировала более 50 инцидентов с участием пьяных украинских болельщиков. Фейк оформлен под Corriere della Sera
Дезинформация распространяется в виде коротких вертикальных видеороликов, стилизованных под публикации перечисленных изданий и организаций с использованием их логотипов. У The Insider есть ссылки на оригинальные публикации и доказательства от «Блокировщика ботов», подтверждающие принадлежность аккаунтов к сети «Матрёшка». Редакция не публикует прямые ссылки, чтобы не способствовать распространению фейков.
Скандал вокруг Гераскевича
Инцидент произошел на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. 9 февраля во время тренировочных заездов в скелетоне Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) уведомила МОК о том, что украинский спортсмен Владислав Гераскевич — знаменосец сборной Украины — выступает в шлеме с портретами более 20 украинских тренеров и спортсменов, погибших после начала российского вторжения в 2022 году. МОК признал шлем нарушением Правила 50 Олимпийской хартии, запрещающего политические высказывания на спортивных площадках, и потребовал заменить эту часть экипировки.
Гераскевич отказался. В течение нескольких дней МОК неоднократно пытался найти компромисс: с атлетом встречались представители комитета, а 12 февраля, за 45 минут до старта соревнований, к нему лично приехала президент МОК Кирсти Ковентри. После десятиминутного разговора она не смогла изменить решение спортсмена, и жюри IBSF дисквалифицировало его. Апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) была отклонена — арбитр выразил сочувствие позиции Гераскевича, но подтвердил, что правила соблюдены.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «олимпийское движение должно помогать остановить войны, а не играть на руку агрессорам». Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал дисквалификацию «моментом позора» для МОК. Сам Гераскевич указал на непоследовательность: израильский скелетонист Джаред Файрстоун выступал в кипе с именами 11 спортсменов, погибших на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, а американский фигурист Максим Наумов вынес на лед фотографию погибших родителей — и оба не были наказаны.
Что такое «Матрёшка»
«Матрёшка» — российская гибридная операция, направленная на массовое распространение ложной информации с помощью координированной сети ботов, троллей и анонимных площадок. Ее цель — формировать искусственные информационные волны и влиять на общественное мнение как внутри России, так и за ее пределами. Название было дано проектом «Блокировщик ботов»: подобно матрешке, где каждая фигурка скрывает внутри другую, боты прикрывают друг друга, а дезинформация расходится слой за слоем через разные платформы, что существенно осложняет ее отслеживание.
Операция строится на двух ключевых элементах. Первый — массовое создание фальшивых аккаунтов, которые маскируются под рядовых пользователей, исследовательские проекты или независимые региональные издания. Они ежедневно генерируют десятки постов, имитируя местную лексику и стилистику. Второй — синхронный вброс одних и тех же фейков сразу на нескольких платформах: в Twitter (X), Telegram, BlueSky и закрытых группах. Для придания фейкам правдоподобности боты используют визуальное оформление, логотипы и фирменный стиль западных медиа и правозащитных организаций.