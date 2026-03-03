Госдеп США объявил эвакуацию дипломатов и членов их семей из ближневосточных стран

Госдепартамент США объявил эвакуацию части своих дипломатов и членов их семей из ближневосточных стран на фоне войны в регионе. Речь идет об американских представительствах в Катаре, Кувейте, Бахрейне, Ираке и Иордании, передает агентство Reuters.

Ранее работу приостановили посольства Соединенных Штатов в Кувейте и Саудовской Аравии. Ночью здание дипмиссии в Эр-Рияде подверглось налету дронов. На месте вспыхнул пожар, никто не пострадал, сообщили в Минобороны королевства. Вашингтон призвал американцев, которые находятся в стране, оставаться в убежищах.

Посольство США в Иерусалиме между тем предупредило, что не может эвакуировать американских граждан из Израиля. Представительство приостановило оказание услуг на сегодня, не будет работать и консульский отдел в Тель-Авиве.

Накануне Госдепартамент призвал граждан США срочно покинуть 14 стран Ближнего Востока из-за «серьезных рисков для безопасности».

США начали операцию «Эпическая ярость» 28 февраля по приказу президента Дональда Трампа — совместно с израильской операцией «Рык льва». Удары наносились по военным объектам, командным пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам ракетной программы Ирана; Тегеран был атакован в районе президентского комплекса и резиденций высокопоставленных чиновников. В ответ Иран нанес ракетно-дроновые удары по Израилю и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии.