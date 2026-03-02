ФСБ отчиталась о задержании более 200 россиян и иностранцев по делам о SIM-боксах

ФСБ 2 марта отчиталась о задержании более 200 человек, как россиян, так и иностранцев, по так называемым делам о SIM-боксах. Утверждается, что с начала сентября пресечена работа примерно 100 каналов связи, которые спецслужбы Украины использовали для вовлечения жителей России «в диверсионно-террористическую деятельность»

Задержания проводились в 43 регионах страны. Изъято свыше 220 SIM-боксов, более 54 тысяч SIM-карт и SIM-чипов. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ст. 274.3 УК РФ), организации деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя интернета (ст. 274.5) и мошенничестве (ст. 159).

«В отношении 30 преступников дополнительно возбуждены уголовные дела по статьям 205 (террористический акт), 205.1 (содействие террористической деятельности), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении ФСБ.

Следственный комитет России в свою очередь сообщил, что в ходе совместной операции с ФСБ в Московском регионе задержаны 29 администраторов, операторов, активаторов и курьеров, обеспечивавших работу SIM-боксов. В сообщении упоминается, что одна из задержанных проходит по делу о взрыве самодельной бомбы у здания ОМВД по району Орехово-Борисово Южное в декабре 2025 года.

Как отмечается в сообщении ФСБ, через SIM-боксы массово делались ложные сообщения о террористических угрозах, совершались дистанционные мошенничества и другие преступления. В сообщении ФСБ упоминается, что в ноябре 2025 года Южный военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы человека, который, как утверждается, администрировал SIM-бокс с SIM-картой для регистрации в WhatsApp аккаунта, использовавшегося организатором теракта на Крымском мосту.

Вероятно, речь идет о Дмитрие Тяжелых, который сотрудничал с сервисом OnlineSim и обслуживал GSM-шлюзы в своей квартире. Следствие утверждало, что один из выданных системой виртуальных номеров использовался для конспиративной связи и отслеживания перемещения фуры, в которую была заложена бомба, взорвавшаяся на Крымском мосту в октябре 2022 года. Сам Тяжелых утверждал, что не контролировал распределение номеров и лишь менял SIM-карты в оборудовании. В ноябре его приговорили к пожизненному лишению свободы вместе с еще семью людьми.

