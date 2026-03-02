Трамп заявил, что США готовы продолжать удары по Ирану «в течение четырех-пяти недель», и призвал КСИР сложить оружие

Президент США Дональд Трамп анонсировал возможность продолжения ударов по Ирану в течение «четырех-пяти недель». Об этом он заявил в интервью газете The New York Times. Американский лидер также выложил новое обращение в своей социальной сети Truth Social. В нем он призвал иранских силовиков сложить оружие.

По словам Трампа, Израилю и Соединенным Штатам «не составит труда» поддерживать интенсивность боевых действий на протяжении названного им периода — до 4–5 недель.

«У нас огромное количество боеприпасов. Знаете, у нас есть боеприпасы, хранящиеся по всему миру, в разных странах», — цитирует его газета.

Трамп также рассказал, как, по его мнению, должна произойти передача власти в Иране. Среди предложенных им вариантов был сценарий, аналогичный венесуэльскому, когда после захвата Николаса Мадуро бóльшая часть правительства осталась на своих местах и начала сотрудничество с Соединенными Штатами.

Президент США добавил, что у него также есть «три очень хороших варианта» кандидатов на роль лидера Ирана. Он отказался назвать их имена.

В своем обращении в Truth Social Трамп назвал совместные с Израилем удары по Ирану одной из «самых мощных военных операций в мировой истории». Он заявил о поражении «сотен целей на территории Ирана», включая системы ПВО страны, девять кораблей и здания Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Бывший лидер Ирана, Али Хаменеи, мертв. На руках этого жестокого человека кровь сотен и тысяч американцев, и он виновен в гибели бесконечного числа людей в разных странах. Прошлой ночью мы слышали радость людей на улицах Ирана, которые праздновали его смерть», — сказал Трамп.

Трамп снова назвал перспективу получения Ираном межконтинентальных ракет и ядерного оружия угрозой «для каждого американца». На прошлой неделе, выступая перед Конгрессом, он заявил, что Иран в ближайшее время представит ракету, способную достичь территории Соединенных Штатов, что не подтверждалось данными разведки. В конце обращения Трамп призвал Корпус стражей исламской революции, иранских военных и полицию сложить оружие.

С начала боевых действий погибли по меньшей мере трое американских военнослужащих, еще пятеро получили ранения. Как отмечает Axios, обращение Трампа появилось спустя пару часов после официального подтверждения этой информации. Трамп в видеообращении сказал, что «к сожалению, вероятно, это повторится, прежде чем все закончится».

