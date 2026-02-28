Иранские БПЛА атаковали аэропорт Кувейта

Ранее Кувейт приостановил все авиарейсы в Иран после начала израильской атаки на страну и закрытия воздушного пространства страны. Кроме того, были задержаны рейсы, летевшие через воздушное пространство Ирана транзитом.

Удары Израиля по Ирану были нанесены утром 28 февраля в координации с США. Удары произошли на фоне напряженности, которая нарастала во время переговоров по иранской ядерной программе последние пару недель. Целями Израиля стали правительственные здания и военные объекты. В ответ Иран обстрелял территорию Израиля, а также военные базы США в Омане, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, ОАЭ и Кувейте.

Кувейт осудил действия Ирана, назвав это вопиющим нарушением суверенитета Кувейта и международного права. МИД страны в своем заявлении пообещал ответить на обстрелы со стороны Ирана «соразмерно характеру и масштабу нападения» и заявил, что системы ПВО уже смогли отразить часть атак.