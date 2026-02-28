Российский МИД назвал атаку Израиля и США на Иран «неспровоцированным актом вооруженной агрессии»

Официальное заявление российского МИД опубликовано на сайте ведомства:

«Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права. <...>

Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе. Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму», — говорится в сообщении.

Москва возложила ответственность за любые «негативные последствия рукотворного кризиса» на Израиль и США, а также осудила их действия.

Российский МИД призвал стороны вернуться к дипломатии. Утверждается, что Россия, «как и прежде», готова оказать содействие в поиске решения конфликта.

Израиль и США тем временем обосновали удары по территории Ирана нарастающей угрозой со стороны Тегерана. Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главная цель операции «Рык льва» — не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп говорил, что главная цель операции — «защитить американский народ», поскольку Тегеран угрожает США и союзникам.

Тем временем посольства России в Израиле и Иране рекомендовали россиянам по возможности покинуть территории этих стран. Израиль, как уточняется в сообщении посольства, можно покинуть через погранпереход «Бегин» («Таба») на границе с Египтом. В сообщении посольства в Тегеране сказано, что оптимальные маршруты для выезда из Ирана — через сухопутную границу в Азербайджан.

