Фотографа Александра Струкова приговорили к 6 годам за слова, сказанные им после первого приговора

2-й Западный окружной военный суд вынес новый приговор московскому фотографу Александру Струкову, его приговорили к 6 годам по делу о «публичных призывах к террористической деятельности», сообщает корреспондент «Вот Так» из зала суда. Поводом стали слова, сказанные им 3 ноября 2023 года после оглашения предыдущего приговора.

Согласно обвинению, сразу после того, как суд назначил Струкову 8 лет колонии по первому делу, он сказал: «Смерть Путину!» — а также: «Слава Украине», — требовал лишить его российского гражданства, чтобы получить украинское, называл ветеранов «нехорошими словами» и желал им смерти, оскорблял судей и выражал поддержку украинским военным.

По словам адвоката, которые цитирует «Медиазона», с учетом неотбытой части наказания по первому приговору, общий срок Струкову увеличили на 1,5 года. Прокурор Светлана Тарасова запрашивала фотографу 8 лет колонии с учетом неотбытого срока, указав в качестве смягчающего обстоятельства состояние его здоровья. Отягчающих обстоятельств сторона обвинения не усмотрела.

В ходе нового процесса Струков вину не признал, заявив, что его выступление было «политическим заявлением, гарантирующим прекращение войны, не подразумевающим реальных действий», и добавил, что не считает себя экстремистом или террористом.



Новое уголовное дело было возбуждено, когда Струков уже отбывал срок по предыдущему приговору. В ноябре 2023 года тот же суд назначил ему 8 лет колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей по обвинению в «публичных призывах к терроризму», «возбуждении ненависти» и «оскорблении чувств верующих». Поводом стали комментарии в Telegram, в том числе «Слава Украине!», «Долой власть чекистов!» и «Долой Путина!». Позднее срок был сокращен на два месяца.

Струкова задержали в январе 2022 года. После ареста некоторые СМИ называли его сотрудником ФБК, однако позднее уточнялось, что в 2018 году он несколько недель стажировался в качестве фотографа в московском штабе Алексея Навального и сотрудничал со СМИ, впоследствии признанными в России запрещенными. В заключении Струков сообщал о давлении со стороны сокамерников и администрации колонии.