Трамп выдвинул сторонницу нетрадиционной медицины Кейси Минс на пост главного санитарного врача США

Сторонница нетрадиционной медицины Кейси Минс предстала перед сенатским комитетом на слушаниях по кандидатуре на пост главного санитарного врача США, сообщает The New York Times. Трамп выдвинул ее на эту должность при поддержке министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего, который заявил, что Минс принесет стране «новые подходы к медицине».

Биография Минс производит неоднозначное впечатление, отмечает издание. Она окончила медицинскую школу Стэнфорда, занималась биомедицинскими исследованиями и продвигала здоровое питание и физическую активность задолго до того, как движение Кеннеди-младшего Make America Healthy Again стало политическим лозунгом.

Однако Минс бросила хирургическую ординатуру в 2018 году и с 2024-го не имеет действующей медицинской лицензии. Она скептически относится к ряду вакцин и повторяла многократно опровергнутый тезис об их возможной связи с аутизмом, выступала против запрета сырого молока, способного содержать опасные бактерии. Одна из глав ее бестселлера «Хорошая энергия» называется «Доверяй себе, а не своему врачу».

Бывший главный санитарный врач Ричард Кармона, занимавший этот пост при Джордже Буше-младшем, считает, что Минс не соответствует квалификационным требованиям должности. Сам он проработал практикующим врачом более 20 лет до назначения. Исследователь медицинских коммуникаций Кэтлин Холл Джеймисон из Пенсильванского университета отметила, что авторитет главного санитарного врача традиционно держался на доверии к научным данным, «а не на призывах пить сырое молоко».

NYT ожидает, что сенат утвердит кандидатуру Минс. Сторонники считают, что именно ее независимость от медицинского истеблишмента и акцент на хронических заболеваниях помогут изменить подход к здоровью американцев. Подчеркивается, что должность главного санитарного врача не предполагает прямых полномочий в области здравоохранительной политики, однако ее обладатель традиционно оказывает значительное влияние на то, как американцы воспринимают и обсуждают вопросы здоровья.

В ноябре прошлого года на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) научную информацию о вакцинах заменили на антипрививочные тезисы, которые не отрицают связь между вакцинами и аутизмом, несмотря на обилие доказательств обратного.

