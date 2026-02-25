По делу о теракте во Львове задержали 18-летнюю жительницу Харькова. Предположительно, она вызвала полицию по адресу, где заложили бомбы

По делу о теракте во Львове, в результате которого погибла сотрудница полиции, задержали 18-летнюю жительницу Харькова. Как сообщили «Радио Свобода» в харьковской областной прокуратуре, девушку подозревают в том, что она вызвала полицию по адресу, где были заложены бомбы. Подозреваемую отправили под домашний арест.

По данным следствия, жительница Харькова искала способы заработать через Telegram и в январе попала в поле зрения российских спецслужб. Ей предложили позвонить на горячую линию полиции, пообещав за это $100. Она сделала ложный вызов.

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 февраля в полицию Львова поступило сообщение о взломе в магазине. Когда на место прибыл полицейский экипаж, раздался взрыв. Позднее, когда подъехал второй экипаж, сработало еще одно взрывное устройство. В результате погибла 23-летняя патрульная, еще 25 человек были ранены.

В тот же день была задержана 33-летняя жительница Ровненской области, которая, предположительно, заложила бомбы. Ее вычислили по камерам наружного наблюдения. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что теракт во Львове, вероятнее всего, организован по заказу из России.