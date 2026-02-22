Есть все основания полагать, что теракт против полицейских во Львове совершен по заказу России — глава МВД Украины Клименко

Есть все основания полагать, что теракт во Львове организован по заказу из России, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. «Не в первый раз враг целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских правоохранителей. И использует при этом завербованных граждан», — написал министр в своем Telegram-канале.

Клименко уточнил, что женщину, предположительно заложившую взрывные устройства, вычислили по камерам наружного наблюдения и задержали через 10 часов после взрывов. Как сообщалось ранее, задержана гражданка Украины, 33-летняя жительница Ровненской области. Президент Украины Владимир Зеленский написал, что по делу «задержаны несколько человек».

Два взрыва произошли на улице Данилишина в ночь на 22 февраля. В полицию поступило сообщение о взломе в магазине. Когда на место прибыл экипаж, раздался взрыв. После прибытия второго экипажа сработало второе взрывное устройство. Погибла 23-летняя сотрудница полиции Виктория Шпилька. Еще 25 человек ранены, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.