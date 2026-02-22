Львовская прокуратура сообщила о теракте. В результате двух взрывов погибла сотрудница полиции, ранены 24 человека

Во Львове в ночь на 22 февраля произошли взрывы, в результате которых погибла сотрудница полиции. Как следует из сообщения Львовской областной прокуратуры, власти квалифицировали произошедшее как теракт. Начато досудебное расследование по соответствующей статье.

Погибшую звали Виктория Шпилька, ей было 23 года. «РБК-Украина» сообщает, что ранены 24 человека. По предварительным данным, сдетонировали самодельные взрывные устройства.

Обновление: глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемой в теракте. По данным министра, при взрывах пострадали 25 человек. Шестеро полицейских находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура уточняет, что задержанная женщина — гражданка Украины.