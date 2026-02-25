США ввели санкции против четырех человек и трех организаций, связанных с Россией

США ввели санкции против трех юридических и четырех физических лиц. Об этом говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Санкции вводят в связи Россией и с активностью в киберпространстве.

В санкционный список добавили зарегистрированные в ОАЭ компании Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ и ООО «Матрица». А также учредителя и руководителя ООО «Матрицы» Сергея Сергеевича Зеленюка (Санкт-Петербург) и связанных с ним людей: Олега Вячеславовича Кучерова (Самара), Азизжона Махмудовича Мамашоева (Ташкент, Узбекистан), Марину Евгеньевну Васанович (Россия). В отношении Зеленюка отдельно указаны блокировка имущества и запрет на операции с ним.

24 февраля санкционные списки против России пополнила Великобритания, добавив 240 компаний и организаций, семь физлиц и 50 судов. В тот же день санкционные списки расширила Австралия: целевые санкции консунлись180 физических и юридических лиц, а также судов «теневого флота» России. Канада также пополнила санкционные списки по России еще 53 организациями и 21 частным лицом.

23 февраля на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе Венгрия и Словакия заблокировали 20-й пакет санкций против России. После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что 20-й пакет санкций все же удастся принять, а Украина сможет получить кредит 90 млрд евро.

