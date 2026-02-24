Власти Панамы совершили силовой захват портов Панамского канала у китайской CK Hutchison после решения Верховного суда страны

Панама силовыми методами взяла под контроль два порта на входах в Панамский канал, принадлежавших китайскому (гонконгскому) конгломерату CK Hutchison, — власти выдворили сотрудников компании, пригрозив им уголовным преследованием в случае неповиновения, пишет Le Monde.

Государственное морское ведомство Панамы заняло терминалы Бальбоа (на тихоокеанской стороне канала) и Кристобаль (на атлантической) после того, как в официальном вестнике было опубликовано решение Верховного суда, признавшего концессионный договор с дочерней структурой CK Hutchison — Panama Ports Company — неконституционным. К государству перешло всё движимое имущество терминалов: краны, транспортные средства, компьютерные системы. Президент страны Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что речь не идет об экспроприации, а лишь о временном управлении активами до определения их реальной стоимости.

CK Hutchison назвала захват «незаконным» и заявила, что ни одно из действий панамских властей не было заранее согласовано с компанией. Конгломерат рассматривает возможность исков против Панамы в национальных и международных судах, в том числе в рамках арбитража Международной торговой палаты. Правительство Гонконга выразило «решительный протест», расценив произошедшее как нарушение законных прав гонконгских предприятий.

Временное управление портами разделено между европейскими судоходными гигантами: терминал Бальбоа перейдет к APM Terminals — структуре датской группы Maersk, Кристобаль — к Terminal Investment Limited, входящей в швейцарско-итальянскую Mediterranean Shipping Company. Переходный период продлится до 18 месяцев, после чего будет объявлен международный конкурс на постоянных операторов. Министр труда Панамы заверила, что увольнений среди 1 200 сотрудников портов не будет.

Через Панамский канал проходит около 40% американского контейнерного трафика и 5% мирового товарооборота. В январе 2025 года Дональд Трамп заявил, что китайская инфраструктура вокруг канала угрожает безопасности США, а сам канал пообещал «вернуть». В марте того же года CK Hutchison договорилась о продаже 90% доли в Panama Ports Company консорциуму во главе с американским фондом BlackRock за $22,8 млрд, однако Китай заблокировал сделку. Нынешнее решение панамского суда по существу, как отмечает Le Monde, поставило на ней крест.

