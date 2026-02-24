Экс-генсек Совета Европы Ягланд совершил попытку самоубийства после открытия против него уголовного дела о связях с Эпштейном — iNyheter

Бывший премьер-министр Норвегии и экс генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд госпитализирован после попытки самоубийства. Об этом сообщает норвежское издание iNyheter со ссылкой на собственный источник. По данным издания, состояние политика оценивается как тяжелое. Норвежская ассоциация редакторов и ряд главных редакторов 17 февраля заключили с адвокатом Ягланда Андерсом Брусветом договоренность о неразглашении этого инцидента, однако iNyheter решило опубликовать информацию, сославшись на принципы свободы прессы.

Госпитализация произошла на фоне уголовного преследования Ягланда. 12 февраля ему было предъявлено обвинение в тяжкой коррупции, связанной с его отношениями с американским финансистом, организатором контрабанды и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейном. В тот же день полиция провела обыски в квартире политика в Осло и в его недвижимости в Рисёре. При обыске в Осло присутствовали представители прессы.

Для расследования коррупционного дела норвежское ведомство по борьбе с экономическими преступлениями Økokrim направило письмо в Совет Европы с просьбой снять с Ягланда иммунитет. Иммунитет был снят за день до проведения обысков. В письме указывалось, что в период с 2011 по 2018 год Ягланд и члены его семьи неоднократно пользовались частными апартаментами Эпштейна в Париже и Нью-Йорке, а также останавливались на его вилле в Палм-Бич во Флориде.

Согласно материалам Økokrim, Эпштейн, предположительно, оплачивал дорожные расходы шести взрослых лиц в ходе одного из этих визитов. Кроме того, Ягланд согласился принять предложение об оплате поездки на Карибы для шести взрослых, хотя она в итоге не состоялась. Также сообщается, что Ягланд обращался к Эпштейну за помощью в получении банковского кредита — чем это закончилось, не уточняется.

После публикации материала генеральный секретарь Норвежской ассоциации редакторов Рейдун Чьеллинг Нюбо направила в редакцию письмо, в котором опровергла факт соглашения о молчании. По ее словам, адвокат передал информацию лишь в качестве фона — «чтобы редакции могли принять взвешенные решения с точки зрения журналистской этики».

Ранее в Великобритании был задержан бывший посол этой страны в США Питер Мандельсон, отправленный в отставку за связи с Эпштейном. Его подозревают в ненадлежащем поведении на государственной службе.