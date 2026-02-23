Эпштейн арендовал шесть складов для хранения архива преступлений — The Telegraph

Осужденный за сексуальные преступления и повесившийся в тюрьме финансист Джеффри Эпштейн арендовал шесть складских помещений в разных штатах США, чтобы скрыть от полиции фотографии и компьютеры, содержащие доказательства своих преступлений. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, следователи так и не провели обыски в этих местах. Этот факт повышает вероятность того, что в деле Эпштейна остаются еще не изученные документы. Что сейчас происходит с архивом — неизвестно.



The Telegraph пишет, что после получения информации о готовящемся обыске в середине 2000-х годов Эпштейн нанял частных детективов, чтобы они переместили компьютеры в секретное хранилище в Нью-Йорке. За это они получили десятки тысяч долларов.

Одно из помещений Эпштейн арендовал во Флориде как минимум с 2003 года. Регулярные платежи за него поступали вплоть до его смерти в тюрьме в 2019-м году.

Кроме того, сотрудники Джеффри Эпштейна обсуждали транспортировку компьютеров и дисков с его острова на Виргинских островах в тайные хранилища. По версии The Telegraph, речь может идти о материалах, созданных до 2009 года. Из переписки следует, что схема сокрытия техники и документов применялась неоднократно.



В 2008 году Джеффри Эпштейна осудили за склонение несовершеннолетней к проституции. Летом 2019 года его повторно задержали и обвинили в торговле женщинами, в том числе несовершеннолетними, а также в склонении их к проституции. В том же году Эпштейна до суда нашли мертвым в тюремной камере. Его соратницу Гислейн Максвелл впоследствии приговорили к 20 годам лишения свободы. Сейчас по делу продолжают рассекречивать «файлы Эпштейна» с показаниями жертв и документами, где фигурирует множество известных имен: политиков, миллиардеров, членов королевских семей. Очередная порция документов была опубликована 30 января.