В особняке и на ферме британского экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора проходят обыски по делу о передаче секретных документов Эпштейну

Британская полиция провела обыск в бывшем особняке принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в Виндзоре и продолжает следственные действия на ферме в Сандрингеме, где он проживает в настоящее время, сообщает Reuters. В четверг, в день своего 66-летия, бывший принц был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий — следствие полагает, что в бытность торговым посланником он передавал секретные государственные документы осужденному финансисту, организатору сети контрабанды и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Джеффри Эпштейну.

После более чем десяти часов, проведенных в полиции, Маунтбеттен-Виндзор был отпущен без предъявления обвинений. Поводом для уголовного преследования послужили рассекреченные американские документы, из которых следует, что принц переправлял Эпштейну британские правительственные доклады об инвестиционных возможностях в Афганистане, Вьетнаме, Сингапуре и ряде других стран. При этом переписка велась уже после того, как в 2008 году финансист был осужден за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

Король Карл III, в прошлом году лишивший брата титула принца и потребовавший освободить резиденцию в Виндзоре, заявил, что узнал об аресте Маунтбеттен-Виндзора «с глубокой тревогой». «Закон должен применяться как требуется», — подчеркнул монарх, добавив, что дело будет рассмотрено «в полном объеме, справедливо и надлежащим образом».

Арест столь высокопоставленного члена королевской семьи — Маунтбеттен-Виндзор занимает восьмое место в линии престолонаследия — не имеет прецедентов в новейшей истории Британии. Расследование не ограничивается делом о передаче документов: полиция также изучает обвинения в причастности принца к переправке женщины в Великобританию с целью сексуальной эксплуатации в 2010 году. Максимальное наказание за превышение должностных полномочий по британскому законодательству — пожизненное лишение свободы.

