Эндрю Маунтбаттен-Виндзор арестован по подозрению в должностном преступлении. Ранее его лишили титула принца из-за связей с Эпштейном

Британская полиция арестовала Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, брата короля Великобритании Карла III, сообщает Би-би-си. Его подозревают в должностном преступлении. Другие подробности пока неизвестны.

Обновление: Карл III сделал заявление в связи с арестом брата.

«Я с глубокой обеспокоенностью узнал новости об Эндрю Маунтбаттен-Виндзоре и подозрениях в неправомерном поведении на государственной службе. Далее последует полный, справедливый и надлежащий процесс расследования, надлежащим образом и соответствующими органами.

В этом, как я уже говорил, мы оказываем им полную и всестороннюю поддержку и содействие.

Позвольте мне четко заявить: закон должен восторжествовать.

Пока этот процесс продолжается, было бы неуместно с моей стороны давать дальнейшие комментарии по этой теме.

Тем временем, моя семья и я продолжим выполнять свой долг и служить вам всем. Charles R. [Rex]»

В октябре Карл III лишил младшего брата титула принца и всех остальных титулов и почестей, а также приказал выселить его из королевской резиденции — особняка Royal Lodge. С этого момента бывшего принца называют Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

Члена королевской семьи обвиняют в связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, который создал сеть по сексуальной эксплуатации женщин и вовлечению несовершеннолетних в проституцию. Правозащитница Вирджиния Джуффре, которую в апреле нашли мертвой у нее дома в Австралии, обвиняла Эндрю в изнасиловании. Сам он отрицает выдвинутые против него обвинения.

19 февраля, в день ареста, Маунтбаттен-Виндзору исполнилось 66 лет. Эндрю — третий ребенок и второй сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа.