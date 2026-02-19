Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, брат короля Великобритании Карла III, отпущен из полиции после почти 12 часов задержания

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, брат короля Великобритании Карла III, освобожден из-под стражи спустя почти 12 часов после задержания по подозрению в должностном преступлении. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, Маунтбаттен-Виндзор покинул полицейский участок в Эйлшеме, графство Норфолк, на автомобиле. Он откинулся на сиденье, вероятно, пытаясь избежать съемки журналистами. Полиция на данный момент не раскрыла дополнительных деталей.

Позднее полиция распространила заявление, в котором говорится, что бывший принц освобожден «под расследование» после ареста по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Это означает, что расследование продолжается, но обвинения ему пока не предъявлены.

О задержании Эндрю Маунтбаттен-Виндзора стало известно утром 19 февраля. Ранее о его аресте сообщала Би-би-си. Подробности подозрений правоохранительные органы пока не раскрывают.

В октябре король Карл III лишил младшего брата титула принца и других почетных званий, а также распорядился выселить его из резиденции Royal Lodge. С этого момента брат монарха официально именуется Эндрю Маунтбаттен-Виндзор.

Маунтбаттен-Виндзор ранее оказался в центре скандала из-за связей с финансистом и секспреступником Джеффри Эпштейном, обвиненным в создании сети сексуальной эксплуатации. Правозащитница Вирджиния Джуффре обвиняла его в изнасиловании. Бывший принц отрицал эти обвинения. В апреле Джуффре была найдена мертвой у себя дома в Австралии.

19 февраля, в день ареста, Маунтбаттен-Виндзору исполнилось 66 лет. Он — третий ребенок и второй сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

