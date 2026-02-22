Иран заключил с Россией секретный контракт на €500 млн на поставку ПЗРК «Верба» — FT

Представители Ирана в декабре подписали в Москве секретное соглашение с российской стороной о закупке переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» на сумму около €500 млн. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на утекшие российские документы и источники, знакомые с деталями сделки.

Согласно контракту, российская госкомпания «Рособоронэкспорт» должна поставить Ирану 500 пусковых установок ПЗРК «Верба» и 2,5 тысячи ракет 9М336 в течение трех лет — с 2027 по 2029 год. Стоимость одной ракеты в документах указана на уровне €170 тысяч, пусковой установки — €40 тысяч. Общая сумма контракта составляет €495 млн.

«Верба» — российский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) последнего поколения. Он использует ракету 9М336 с трехспектральной инфракрасной головкой самонаведения, что повышает устойчивость к тепловым ловушкам и помехам. Комплекс предназначен для поражения низколетящих целей — самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников. Пуск осуществляется с переносной пусковой установки, размещаемой на плече. Комплекс может применяться мобильными подразделениями без развертывания стационарных радиолокационных средств.

По данным FT, Тегеран направил официальный запрос на поставку комплексов в июле прошлого года — вскоре после завершения 12-дневной войны с Израилем, в ходе которой, как пишет издание, иранская интегрированная система ПВО была существенно ослаблена. В той кампании США ненадолго присоединились к израильским ударам по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

Переговоры о сделке велись между «Рособоронэкспортом» и московским представительством иранского Минобороны и логистики вооруженных сил (MODAFL). По информации FT, контракт оформлял базирующийся в Москве представитель MODAFL Рухолла Катеби, который ранее участвовал в организации поставок иранских баллистических ракет Fath-360 для использования Россией в войне против Украины. В 2024 году США ввели против него санкции, назвав контактным лицом российского правительства в отношениях с иранским оборонным ведомством.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали на этой неделе заявил иранскому государственному телевидению, что военные соглашения между странами реализуются, комментируя сообщения о рейсах из России с военным грузом. По данным FT, за последние дни как минимум один российский транспортный самолет Ил-76 совершил несколько рейсов из Минеральных Вод в иранский Карадж. В январе Иран, по сообщениям, также получил до шести российских ударных вертолетов Ми-28.

Издание отмечает, что о соглашении стало известно на фоне наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке администрацией Дональда Трампа, которая, по данным FT, требует от Тегерана согласиться на ограничения ядерной программы, угрожая ударами в противном случае.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что поставка «Верб» вряд ли кардинально изменит баланс сил в случае нового конфликта с Израилем или США, однако может осложнить применение вертолетов и низколетящей авиации. При этом комплексы не играют значительной роли в отражении украинских атак дронами, что, по мнению собеседников FT, делает их вариантом, более удобным для экспорта — без ущерба для собственных военных нужд России.

Сделка также свидетельствует о продолжающемся военном сотрудничестве Москвы и Тегерана. За последние два года Иран поставлял России беспилотники и ракеты, а в январе 2025 года стороны подписали договор о расширении двусторонних связей. На этом фоне Великобритания, Франция и Германия в прошлом году инициировали механизм «возврата» санкций ООН против Ирана, включая запрет на экспорт вооружений.

