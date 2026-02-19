Российский генерал Демурчиев в переписке описывал пытки и казни украинских пленных — «Схемы» и «Система»

Проекты «Схемы» и «Система» опубликовали расследование на основе архива личной переписки российского военного Романа Демурчиева. Из изученных журналистами сообщений за 2022–2024 годы следует, что генерал-майор делился с коллегами и родственниками описаниями пыток и внесудебных расправ, а также фотографиями и видео их подтверждающими.



Демурчиев участвовал во вторжении в Украину и на конец декабря 2024 года, согласно сведениям из изученного архива и источников журналистов, занимал должность заместителя командующего 20-й общевойсковой армией РФ. В открытых источниках данных о его нынешнем месте службы нет.

Журналисты подтвердили подлинность переписки, установили личности ряда собеседников и восстановили контекст упомянутых событий. В публикации приводятся фрагменты сообщений, в которых Демурчиев рассказывает о расстрелах пленных, обсуждает их «утилизацию» с предполагаемым сотрудником военной контрразведки, а также пересылает фотографии и видеозаписи жестокого обращения с людьми.



В одном из эпизодов, как следует из расследования, речь идет об убийстве бывшими заключенными украинских военных саперными лопатами после того, как они сдались в плен. Демурчиев сообщает об этом своему непосредственному начальнику — командующему 20-й армией Олегу Митяеву. В переписке, опубликованной журналистами, Митяев положительно оценивает действия подчиненных и предлагает представить их к награде:

«Зэки, которые взяли точку, порубили лопатками, дай бог выживут, к награждению подать обязательно. Потихоньку отжимай, молодец. <...> Молодцы, давите, давите гадов, бл*дь».



В одном из сообщений Демурчиев отправил своей жене Александре фото отрезанных человеческих ушей на ниточке.

«— А потом что с ними делать? — спрашивает его супруга.

— Соберу гирлянду и подарю.

— Как свиные уши к пиву.

— Ага».

Кому именно принадлежали отрезанные ушные раквины, журналистам установить не удалось, но из контекста переписки следует, что у Демурчиева они появились в 2022 году.

Отдельный блок расследования посвящен переписке Демурчиева с контактом, записанным в его телефоне как «Грек». Судя по контексту общения и данным журналистов, речь идет о сотруднике военной контрразведки по имени Роман. В сообщениях генерал регулярно называет захваченных украинских военных «подарками» и предлагает передавать их собеседнику.

В октябре 2023 года Демурчиев пишет:

«У меня пленный есть один, <…> могу тебе его подарить. Вон, сидит один там, в яме. <…> Что мне с ним делать — утилизовать или тебе отдать?»

«Грек» соглашается забрать пленного. В ответ Демурчиев уточняет:

«У нас времени не было просто пытать его, поэтому информация полюбовная… Но у вас-то времени дох*я, вы можете подключить инструменты различные, которые заставляют человека говорить правду».

По данным «Схем», благодаря фотографии пленного и протоколу допроса, которыми обменивались собеседники, удалось установить его личность. Это доброволец из Запорожья, которому на момент пленения было 40 лет. Он провел в российском плену год и десять месяцев, в том числе, по информации источников журналистов, содержался в СИЗО на Алтае. Летом 2025 года его обменяли. Через родственников он передал журналистам, что не готов публично рассказывать о пережитом, однако сообщил, что его избивали и применяли к нему электрический ток.

Из переписки следует, что тогда в плен попал не только он. После передачи одного из военных контрразведчику Демурчиев пишет: «Еще один был. Не дожил. Сучонок». В ответ «Грек» пишет: «Правильно. Я лично за утилизацию. Иначе их не победим».

В другом эпизоде — в августе 2023 года — уже «Грек» предлагает генералу передать ему нескольких задержанных, «которых под процесс отдавать нельзя», и использовать их как «копателей окопов», а затем «там их оставить. Навсегда». Он просит привлечь «неболтливых» людей, чтобы о плане не узнали другие сотрудники контрразведки. Демурчиев соглашается. В той же переписке он обсуждает возможность передать собеседнику «в подарок» черную икру.

В расследовании подробно описан эпизод октября 2022 года, связанный с захватом украинских военных в Донецкой области. 20 октября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что батальон «Запад-Ахмат» взял в плен украинских военнослужащих, и отдельно подчеркнул участие в операции своих несовершеннолетних сыновей — Ахмата, Эли и Адама.

Журналисты сопоставили опубликованные тогда видеозаписи с данными из переписки Демурчиева и пришли к выводу, что речь может идти об одних и тех же пленных. Согласно архиву сообщений, именно подразделения 42-й дивизии, которой командовал Демурчиев, взяли опорный пункт и задержали военных 18 октября — за два дня до публикации Кадырова.

В личной переписке Демурчиев скептически и резко высказывается о роли чеченских подразделений. В ответ на пересланный ему пост Кадырова о взятии пленных и участии его сыновей он написал: «Вот петухи!!!» В других сообщениях, опубликованных расследователями, генерал критически отзывался о бойцах «Ахмата», обвиняя их в пиаре и преувеличении заслуг.

При этом спустя год, в ноябре 2023-го, Демурчиев получил от Кадырова орден Ахмата Кадырова. В переписке он описывает орден как «золотой, с бриллиантами», а после церемонии советует своему подчиненному «не обижать чеченцев» и обеспечивать их техникой, добавляя, что это может помочь получить звание Героя Чечни.